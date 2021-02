Manuel Luís Goucha respira de alívio após a mãe ser vacinada contra a Covid-19

Manuel Luís Goucha, de 66 anos, pode respirar de alívio com a saúde da mãe."Está ótima", partilhou, feliz, com os telespectadores, garantindo que, durante este período de pandemia, a mãe nunca teve qualquer sintoma ligado ao coronavírus e que espera que se mantenha assim, saudável.Ao longo dos últimos meses, o veterano tem vivido em sobressalto com a saúde da progenitora e os cuidados foram redobrados. A viver no coração da cidade de Coimbra, Maria de Lourdes recebe todos os cuidados.Além disso, as visitas do apresentador à progenitora foram reduzidas consideravelmente para evitar qualquer risco de contágio uma vez que o veterano sempre manteve a vida profissional em estúdio.Consciente da idade avançada da mãe, Manuel Luís Goucha não tem pudores em abordar a temática da morte. Um assunto muitas vezes falado pelo apresentador nos programas da TVI em que, inclusivamente, já revelou que a mãe manifestou a vontade ser cremada.Apesar da distância entre Coimbra, Lisboa e o Alentejo, onde tem uma das suas casas, a relação entre mãe e filho foi desde sempre uma prioridade. O apresentador garante que a progenitora é "a mulher da sua vida" e que sempre foi o seu grande pilar nos momentos de maiores decisões e lutas.