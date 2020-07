Manuel Luís Goucha revela conversa com Cristina Ferreira após o seu regresso à TVI

À conversa com Pedro Teixeira no ‘Você na TV’ desta manhã, o anfitrião do programa, Manuel Luís Goucha, falou sobre o regresso de Cristina Ferreira à TVI e revelou alguns pormenores duma conversa que teve com a antiga companheira.

"Sabes que a Cristina ligou-me e disse-me assim: ‘Vamos ter tanto para trabalhar’ e eu ‘Mas eu não quero fazer outra coisa’. Já estou naquela fase ‘Não, não, estou aqui, sossegadinho, a fazer o meu trabalho e eu não quero fazer mais coisas. Ó meu deus. Desassossego, voltou o desassossego às nossas vidas’", revelou o apresentador entre risos.

Já Pedro Teixeira afirmou ter ficado perplexo quando soube da novidade: "Soube através de uma notícia. Passados quinze minutos estávamos a falar, porque eu acredito que uma coisa desta dimensão...ninguém podia saber de nada", disse.

"Acho que, na altura (da saída para a SIC) foi uma surpresa muito grande quando ela foi embora, não foi nada bom para nós. Perdemos uma amiga aqui, uma ‘profissionalona’, e do outro lado ficaram todos a ganhar com a presença da Cristina, que felizmente está de volta", continuou.

O apresentador do ‘Mental Samurai’ não se ficou por aqui: "A Cristina, em tudo o que se propõe, acaba por ser vencedora. Ela foi para lá, quis fazer o programa dela e fez. Fez um grande programa e tu sentiste-o aqui na pele", atirou. "Fez um grande programa de televisão, o programa está feito, está construído, as coisas funcionaram e muito bem (…) Agora espero que seja mais um desafio e que vença como venceu todos os outros", rematou.