Manuel Luís Goucha revela intimidades nas férias

15 ago 2021 • 19:30

As férias de Manuel Luís Goucha continuam e as aventuras somam-se a cada novo dia.Encantado com os dias fora do ecrã, o rosto das tardes da TVI, que deixou duas semanas de gravações asseguradas, tem-se permitido à partilha de vários aspetos da sua intimidade com os milhares de seguidores através das redes sociais - mais de 810 mil só no Instagram.A confeção de refeições majestosas, passeios de barco pela barragem e algumas reformulações na decoração da casa têm dado o mote a algumas das manhãs e tardes do casal, que se mantém imparável. Entre os vídeos, onde se mostram unidos, Goucha e Rui deixam escapar alguns momentos de picardia, que deliciam os seus seguidores.Assumidamente reservado, Manuel Luís Goucha tem aberto os capítulos da sua vida mais íntima e aproveitado alguns momentos para se declarar ao marido Rui Oliveira, cuja união dura há mais de uma década.