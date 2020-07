Manuel Luís Goucha revela mágoa do passado com o pai: “Nunca mais me esqueci”

Manuel Luís Goucha recordou uma história inédita que viveu com o pai, durante o programa ‘Você na TV’, na passada quarta-feira.

À conversa com o escritor Daniel Sampaio, que falou do seu mais recente livro sobre parentalidade ‘Dá-me a Tua Mão e Leva-me. Como evoluiu a relação pai-filho!', o apresentador da TVI contou um episódio que o magoa até aos dias de hoje.

"(…) Os meus pais separaram-se. Eu tenho 65 anos e a minha mãe separou-se há 60, o que foi um estigma porque há 60 anos uma mulher com coragem de se separar e depois ir viver para uma cidade pequena como Coimbra… A minha mãe foi valente nesse sentido", disse.

De seguida, revelou que um dia quando veio ter com o pai a Lisboa, vindo de Coimbra, onde vivia com a mãe, chegou-se perto do pai e disse-lhe: ‘Papá’!".

"Nunca mais me esqueci, ele respondeu: ‘Papá nada, pai. Homem que é homem não trata o pai por papá", recordou.

"Nunca contei isto, isto ficou, nunca mais me esqueci", acrescentou.