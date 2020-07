Manuel Luís Goucha revolta-se com críticas por receber concorrentes do ‘Big Brother’: “Não sou empregado da TVI”

Apresentador não gostou das críticas de que foi alvo nas redes sociais do programa.

10 jul 2020 • 17:13

Foi na manhã desta sexta-feira, que Manuel Luís Goucha recebeu os ex-concorrentes do ‘Big Brother’ no seu programa, algo que não agradou a todos os espectadores, que teceram críticas ao apresentador da TVI.

No final da conversa com os ex-concorrentes, o comunicador quis deixar um recado aos seguidores do programa: "Já agora, deixe-me só aqui responder rapidamente a algumas opiniões que dizem que sou um empregado e que por isso não tenho culpa de que vocês tenham sido convidados", começou por dizer.

"Não sou empregado desta casa, sou empregado da minha empresa. Sou um prestador de serviços, não sou funcionário da TVI e todos os conteúdos deste programa passam pela minha decisão e pela minha opinião", continuou.

"E tão feliz me sinto a entrevistar um médico, um doutor, um presidente da república ou a receber os concorrentes de um reality show. Portanto, está respondido", terminou.