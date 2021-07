Manuel Luís Goucha sem medo de Cristina Ferreira

15:25

A advogada que integrou o leque de comentadores da crónica criminal no ‘Você na TV’ (TVI) é candidata à Câmara Municipal da Amadora e contou com o aplauso do amigo.Sem medo de represálias, o veterano apresentador mostra que mantém uma relação próxima com Suzana Garcia fora do pequeno ecrã, depois de esta ter optado por abandonar funções na TVI por não se identificar com a nova acionista da estação, Cristina Ferreira. "", disse a advogada, frisando que não quer estar ligada à apresentadora. Após a polémica, Suzana Garcia apenas regressou à estação em abril para ser entrevistada por Goucha.O apoio do apresentador à advogada gerou ainda algumas críticas por parte do público, que foi surpreendido com o facto de este assumir uma posição política.