Manuel Luís Goucha sobre abandonar as manhãs: "Não tenho saudades de nada"

Não sinto nada, são quase 30 anos. É um ciclo muito longo, mas não tenho saudades de nada.

"Acabou, acabou.

Todos temos os egos muito insuflados, somos muito vaidosos, senão não fazíamos televisão. Achei que isso poderia ser um exercício de pouca humildade.

Manuel Luís Goucha prepara-se para abandonar o 'Você na TV' e as manhãs da TVI, após quase 30 anos a liderar os programas de início de dia. O apresentador mostra-se entusiasmado com o novo desafio, que tem data marcada para o dia 4 de janeiro.Em entrevista, e quando questionado sobre o que sentia por abandonar as manhãs, Manuel Luís Goucha afirmou que não se agarra "Parto do princípio que irei sentir o mesmo de quando saí da 'Praça da Alegria' e da, ao fim de 10 anos, e passei na semana seguinte para a", revelou na entrevista.acrescentou.Mudar de rotina não parece, de todo, ser complicado para Goucha. "Nunca é difícil., do que dizer adeus a uma coisa que tem 16 anos. Não sou um homem agarrado a essas coisas, sou muito prático".A estrela da estação de Queluz de Baixo já se conformou com o nome dado ao programa [o seu], apesar de ter admitido, na sua página do Instagram, não ser do seu agrado."Confesso que "torci o nariz". Nunca fiz questão de ter programa com nome próprio mas os argumentos que usaram fazem sentido", pode ler-se.Não sou humilde... mas porquê? Mas os argumentos eram fortes.disse.