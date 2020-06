Manuel Luís Goucha sobre depressão: “A ideia de suicídio apareceu-me pela frente”

Ao falar sobre a morte do ator Pedro Lima, que foi encontrado morto na praia do Albano, em Cascais, no passado sábado, Manuel Luís Goucha, fez declarações que estão a dar que falar.

À conversa com os comentadores da ‘Crónica Social’, Ana Arrebentinha, Cinha Jardim e Flávio Furtado no ‘Você na TV’, Manuel Luís Goucha, afirmou ter sofrido de uma depressão há cerca de 26 anos.

"Eu já assumi aqui várias vezes. Aliás, digo abertamente que há 26 anos tive uma depressão. E claro que a ideia de suicídio também me apareceu pela frente. Mas procurei ajuda e fiz psicanálise e, nestes 26 anos que entretanto decorreram, nada mais aconteceu. Mas eu estou muito atento a todos os sinais", disse o apresentador da TVI.

Sobre a morte do ator Pedro Lima, Manuel Luís Goucha, afirma ter ficado chocado. "Fiquei muito abalado", afirmou.