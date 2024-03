Manuel Luís Goucha sobre SIC: "Não tenho convite"

Manuel Luís Goucha, que acaba o contrato com a TVI no final do ano, desmentiu ter recebido qualquer convite por parte da SIC e que estaria a manipular a estação de Queluz de Baixo., começou por contar o apresentador, de 69 anos., disse, acrescentando que pediu autorização para poder aparecer no canal público., fez notar o rosto da TVI.Só existe uma coisa que Manuel Luís Goucha tem a certeza que quer: tempo., desabafou.Com zero preocupações com o futuro, o apresentador garantiu que irá falar com José Eduardo Moniz sobre a sua continuação nas tardes da TVI., rematou.