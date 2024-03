Manuel Luís Goucha surpreende a desfilar na ModaLisboa. Veja o vídeo

A carregar o vídeo ...

Veja as celebridades que desfilaram.

Tal como a ‘Vidas’ noticiou este sábado em primeira mão, Manuel Luís Goucha surpreendeu ao desfilar na ModaLisboa para o estilista Carlos Gil.Ao, Rui Oliveira disse que "o Manuel Luís é superprofissional e mesmo muito seguro em tudo o que faz. E estava tranquilo antes do desfile".O novo apresentador do ‘Manhã CM’ () confessou ainda que o marido ficou "muito contente" com este novo desafio. De férias esta semana, assume que vai pedir-lhe conselhos. Rui Oliveira diz ainda que a ‘Noite das Estrelas’ (), ao lado de Maya na apresentação, "foi uma escola".Sobre o novo desafio do marido na, Manuel Luís Goucha surpreendeu-o com uma T-shirt com a seguinte frase: "Eu sou o marido do Rui Oliveira."