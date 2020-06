Manuel Luís Goucha vai passar férias com o marido a bordo de um barco

11:44

Com o período de férias de verão a chegar, Manuel Luís Goucha continua sem um substituto para os programas da manhã da TVI. Contudo, apesar das condicionantes com a saída de Maria Cerqueira Gomes e a crise da pandemia da Covid-19, irá gozar as suas habituais duas semanas de descanso, em que irá desfrutar de alguns dias de lazer com o marido Rui Oliveira.Face à situação atual do País,Na outra semana, o apresentador vai navegar com o marido pela barragem do Alqueva num barco-casa.Após a saída de Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes assumiu o cargo de co-apresentadora e assegurou a condução do ‘Você na TV!’ ao lado de Goucha. "Ainda não está nada decidido", diz fonte da estação, sem adiantar quais são os nomes que atualmente estão em cima da mesa para assegurar as manhãs do canal.