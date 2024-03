Manuel Luís Goucha vai ser uma das estrelas deste ano na ModaLisboa

Rosto da TVI será a principal figura no desfile da coleção outono/inverno do designer Carlos Gil. Porém, o mundo das passerelles não é, de todo, uma novidade para o comunicador.

Manuel Luís Goucha

Foto: Duarte Roriz

01:30

Manuel Luís Goucha é a grande surpresa da ModaLisboa, que começou esta sexta-feira na capital e decorre até domingo. A ‘Vidas’ sabe que o apresentador da TVI vai exibir a nova coleção de outono/inverno do estilista Carlos Gil, ainda este sábado, com o início do desfile marcado para as 15h00. Até ao fecho desta edição, esta participação mantinha-se em grande secretismo.