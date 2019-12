Manuel Maria Carrilho ilibado de acusações de Bárbara Guimarães

Manuel Maria Carrilho

Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho estão divorciados há vários anos, mas os processos em tribunal continuam a decorrer e a fazer correr muita tinta.Agora, um despacho do Ministério Público, de 03 de dezembro, iliba o ex-ministro de uma das muitas acusações de violência, esta específica que teria acontecido durante a entrega dos filhos por parte do ex-ministro da Cultura à ex-mulher.O caso ganhou maiores repercussões quando, no seu programa, Ana Leal mostrou as imagens da câmara de videovigilância do prédio de Bárbara, em que se podia ver o momento tenso em que Carrilho entregava as crianças, com Carlota a chorar.Devido à natureza das imagens, o caso foi remetido para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tendo sido ouvidas as testemunhas de ambas as partes . No entanto, Carrilho acabou por ser ilibado.