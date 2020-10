Manuel Maria Carrilho já sabe sentença do caso de violência doméstica

Manuel Maria Carrilho foi absolvido do crime de violência doméstica durante o casamento com Bárbara Guimarães.O antigo ministro conheceu, esta manhã, a sentença, depois de já ter sido absolvido duas vezes do mesmo crime. No entanto, o Tribunal da Relação de Lisboa mandou repetir um episódio concreto do julgamento.Hoje, a juíza Joana Ferrer leu a sentença e os factos foram dados como não provados.O processo iniciou-se em 2013.Recorde-se que noutro processo, Manuel Maria Carrilho foi condenado a quatro anos de pena suspensa por violência doméstica por factos ocorridos após a separação.No final da sessão, o advogado de Bárbara Guimarães confirmou agora que só descansa quando se fizer justiça e o arguido for condenado, garantindo que a apresentadora irá recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça.