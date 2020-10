Manuel Maria Carrilho reage a absolvição: "Sinto-me um mártir de falsas acusações"

Antigo ministro foi absolvido pela terceira vez do crime de violência doméstica contra Bárbara Guimarães

12:32

Manuel Maria Carrilho já reagiu à absolvição do crime de violência doméstica contra Bárbara Guimarães.", começou por dizer. "".O antigo ministro continua. "Mostra que o Tribunal da Relação se encontra refem de cumplicidades, fanatismos e indícios da maior gravidade na defesa dos direitos dos cidadãos. Ao fim de sete anos, foi provado que houve um plano com base nas testemunhas que aqui vieram para urdir esta grave acusação.".No final, Manuel Maria Carrilho mostrou-se satisfeito com o desfecho ".