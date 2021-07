Manuel Marques discute guarda das filhas com a ’ex’ Ana Martins quebra silêncio sobre rutura com ator.

Manuel Marques com a ex-mulher

Foto: Direitos Reservados

É o virar de uma página para Manuel Marques e a ex-companheira, Ana Martins, que começam a chegar a um entendimento em relação à guarda das filhas, Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco. O ator confirmou à ‘TV Guia’ que se vai manter ativo na educação das meninas. “Entre mim e a Ana está tudo sereno. Tenho cumprido o meu papel de pai e as minhas filhas estão em primeiro lugar em tudo. Não há problemas”, disse, desmentindo as notícias que davam conta de que não pagava a pensão de alimentos. Agora, é a ex-companheira quem o confirma. “Está tudo a decorrer dentro da normalidade. São processos que levam o seu tempo, mas que estão a decorrer dentro da normalidade de qualquer casal que se separa e que tem de fazer esse tipo de processo”, disse à ‘TV7 Dias’.



Recorde-se que Manuel Marques anunciou a separação de Ana Martins há cerca de três semanas. Dias depois, foi revelado que estava a viver um romance discreto com a colega de elenco de ‘Festa é Festa’, Beatriz Barosa. O ator, de 46 anos, e a jovem, de 24, mostram-se muito apaixonados e já vivem juntos.

