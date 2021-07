Manuel Marques e Beatriz Barosa passam férias românticas

estão a viver dias de verdadeiro romance. Com uma pausa nas gravações de 'Festa é Festa', da TVI,Sem revelarem o destino escolhido,Estas são as primeiras férias românticas depois de terem começado a namorar em junho. Manuel Marques deixou a mulher, Ana Martins, com quem estava junto há quase 20 anos, para viver o romance com Beatriz Barosa, que conheceu nas gravações de 'Festa é Festa'.Embora tentem manter o mais discreto possível o namoro, os dois apareceram juntos numa fotografia na companhia dos colegas de elenco.Recém-separada, Ana Martins tem-se apoiado nos amigos para superar o fim do casamento de longa data.