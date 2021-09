Manuel Marques faz declaração de amor e assume relação com Beatriz Barosa Ator terminou casamento para namorar com colega de ‘Festa é Festa’.

Beatriz Barosa e Manuel Marques namoram há três meses

Foto: DR

01:30

Carolina Marques Dias

“A imagem da história que estamos a escrever. A imagem da felicidade de estares a meu lado”. Foi desta forma que Manuel Marques, de 46 anos, se declarou a Beatriz Barosa, de 24, assumindo assim o namoro com a jovem.



Três meses depois de ter começado a relação, o casal publicou uma fotografia junto, na qual confirma a informação que a imprensa já tinha avançado. Recorde-se que Manuel Marques terminou o casamento de quase duas décadas com Ana Martins, com quem tem duas filhas, Elisa e Inês, para viver o romance com a colega de ‘Festa é Festa’ (TVI).

Mais sobre

artigos relacionados