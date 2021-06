Manuel Marques já vive com jovem atriz após final do casamento

Ator separou-se da mulher e vive uma paixão tórrida com Beatriz Barosa.

"O Manel não fez nada de errado. Acabou primeiro o casamento e só depois é que se envolveu com a Beatriz. Nos bastidores de 'Festa é Festa' já muitas pessoas sabem", contou uma fonte da TVI à revista 'Nova Gente'.

" das filmagens. O mesmo site avançou, ainda, que os dois atores já estão a viver juntos.



Recorde-se que o ator de 'Festa é Festa' tem duas filhas em comum com Ana Martins, Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco.

Foi na passada quarta-feira que, com quem esteve junto 15 anos tendo trocado juras de amor há oito., escreveu nas suas redes sociais tendo posteriormente eliminado a publicação em que confirmava a separação da mãe das suas duas filhas.Sabe-se agora que o ator de 'Festa é Festa', da TVI, colocou um ponto final na relação com a mãe das filhas, que também entra na novela da estação de Queluz de Baixo.O casal conheceu-se há cerca de três meses e apaixonou-se durante as gravações da novela. Segundo o site 'A Televisão', Manuel Marques e Beatriz Barosa