Manuel Marques muda-se para casa nova com a namorada

A relação de Manuel Marques, de 46 anos, e Beatriz Barosa, de 24, vai de vento em popa. De tal forma que os dois decidiram mudar-se para uma nova casa. A revelação foi feita pelo ator de ‘Festa é Festa’ (TVI) através das redes sociais, mostrando-se satisfeito com a nova residência. O apartamento já deverá contemplar um espaço para as filhas do humorista, fruto da relação com Ana Martins.



Nas últimas semanas, o casal captou atenções com a troca de declarações de amor em público. Manuel gritou ao Mundo a felicidade que invadiu o seu coração. “A imagem da história que estamos a escrever. A imagem da felicidade de estares a meu lado. A banda sonora já tu escolheste e tão bem. ‘Cinema Paradiso’”. Esta foi a primeira vez que os dois mostraram o seu romance, sem quaisquer reservas, deixando para trás os tempos de discrição, que marcaram o início do namoro.

