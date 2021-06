Manuel Marques tinha-se declarado à ex-mulher em maio: "Ela é tudo"

11:05

A separação repentina de Manuel Marques, de 46 anos, da mulher, Ana Martins, apanhou muitos de surpresa, em especial a própria, que não contava com a decisão. O caso torna-se mais controverso se voltarmos a maio passado e ouvirmos as palavras do humorista sobre a companheira de vida, de mais de 15 anos. "", disse durante uma conversa intimista com Manuel Luís Goucha.História de amor inesperadaDos longos anos de união, Manuel Marques e Ana Martins colecionaram vários momentos felizes, como as viagens românticas e o nascimento das filhas Inês, de 14 anos, e Elisa, de 5. Uma história de amor, que durava há mais de 15 anos e começou de forma inesperada. "", lembrou na mesma conversa.As memórias felizes não foram suficientes para Manuel Marques manter firme a relação com a companheira e mãe das filhas. Anunciou a separação há cerca de três semanas, através das redes sociais, surpreendendo tudo e todos. Poucos dias depois, começaram a surgir os primeiros rumores de que o ator estaria a viver um novo romance com a jovem atriz Beatriz Barosa, 22 anos mais nova.A paixão recente entre a beldade do Porto, de 24 anos, e o humorista, de 46, aconteceu nos bastidores da novela ‘Festa é Festa’, que ambos protagonizam, ela como Ana Carolina, ele como Fernando.