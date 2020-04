Manuela Bravo recorda morte trágica do pai: "Um acidente estúpido de comboio"

Em conversa com Fátima Lopes, a artista, de 62 anos, lamentou a ausência do progenitor nos momentos mais importantes da sua carreira.A estrela do Festival RTP da Canção deixou também uma palavra de saudade à mãe que morreu há 10 anos.Visivelmente emocionada, Manuel Bravo lamentou o facto de não ter tido mais oportunidades profissionais."Não há convites. Se não há verba para investimento, não há disco para ninguém. As coisas estão assim há duas ou três décadas. É um grande problema."Manuela Bravo, recorde-se, assumiu no passado ter enfrentado várias dificuldades. Chegou a trabalhar num call center e no mercado imobiliário.