Manuela Couto vive romance fugaz com pai de Catarina Furtado

Manuela Couto, a atriz que interpreta Natália em 'Nazaré', anunciou o divórcio do geólogo Pedro Tenrinha em outubro deste ano. No entanto, a artista não se pronunciou sobre os motivos que levaram a colocar um ponto final no casamento de 30 anos com o pai dos seus filhos.

Agora, sabe-se que a atriz de 56 anos viveu um romance fugaz com o jornalista Joaquim Furtado, após ambos terem terminado os respetivos casamentos. O jornalista é divorciado de Helena Furtado, de quem tem duas filhas: Marta e Catarina Furtado, que negou o romance do pai à 'TVMais'.





, afirmou a apresentadora doda RTP1.

Segundo a mesma publicação, o romance entre a atriz e o pai de Catarina Furtado já terá chegado ao fim.