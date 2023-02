Manuela Moura Guedes arrasa Cristina Ferreira

12:37

Poucos minutos antes da Gala dos 30 anos da TVI, numa conversa exclusiva com a 'TV Guia', Manuela Moura Guedes, brincou com a sua vocação para as 'causas fraturantes' e orgulha-se de ser uma mulher sem limites. "Eu sou assim e não consigo deixar de pensar nas coisas. Além de achar que o devo fazer e dizer, também me diverte. Diverte-me muito ser malandreca. É uma questão de às vezes provocar", disse a jornalista.



E como foi a jornalista quem lançou o tema, a 'TVGuia' fez questão de a questionar sobre o porquê de o fazer com Cristina Ferreira. Manuela Moura Guedes revela as razões porque a diretora de Entretenimento da TVI é um alvo que a estimula à crítica. "O que a Cristina faz dentro da TVI não tenho nada a ver com isso. Mas o que ela faz cá fora tenho todo o direito de criticar e apontar", começa por dizer, garantindo que é Cristina Ferreira quem se sujeita à crítica, com as suas ações públicas: "Há coisas que não podem passar. Ela é tão visível, põe cá fora tudo o que faz. Torna-se tão visível que há coisas que podem ser tidas como comportamentos de género. Como comportamentos típicos que as mulheres têm e que não abonam a favor do género. Isso tem que ser separado."