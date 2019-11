Manuela Moura Guedes denuncia pressões na SIC para a afastarem

01:30

Paulo Abreu

A colaboração de Manuela Moura Guedes com a SIC acabou mal. A jornalista de 63 anos não esconde a tristeza por estar outra vez longe da televisão, mas garante que já não se ilude "com ninguém".À ‘TV Guia’, sobre o fim do espaço de comentário no ‘Jornal da Noite’, deixou uma explicação: "Comecei por ter 18 minutos, acabei com 8. Tinha uma pessoa da pesquisa a trabalhar comigo e levaram-na. Enfim... Sei que receberam muitas pressões para me afastar e também sei que é preferível terem o Francisco Louçã e o Marques Mendes, gente muito independente, como todos bem sabemos."Apesar da promessa feita em direto por Ricardo Costa, diretor-geral de Informação da SIC, em junho, de que Moura Guedes ia voltar após o verão, tal não se verificou. E a jornalista justifica: "Propuseram-me fazer entrevistas e disse-lhes que ninguém ia aceitar ser entrevistado por mim, só personalidades de terceira e quarta categoria. Ia ser um flop. Insistiram e não aceitei. Vim-me embora."Já a SIC afirma que "foi proposto um formato" a Moura Guedes, "que aceitou". "A 15 dias de ir para o ar, teve dúvidas e a SIC decidiu não avançar. A história é única e exclusivamente essa e é por isso uma fantasia o tema das pressões."