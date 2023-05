Manuela Moura Guedes diz que Galamba “é de vómito” Ex-jornalista quer a dissolução do Parlamento.

Manuela Moura Guedes

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

Ana Maria Ribeiro

A ex-jornalista Manuela Moura Guedes deixou um recado ao Presidente da República nas redes sociais, apelando a que Marcelo Rebelo de Sousa dissolva o Parlamento. No Facebook,



a profissional de televisão publicou um texto intitulado ‘Sr. Presidente, de que é que está à espera?’, no qual garante que, apesar de ter tentado manter-se “afastada de tudo o que diz respeito à política do País”, perante a atual situação da TAP, chegou o tempo de falar. Antes de ser conhecida a decisão do ministro das Infraestruturas de se demitir (não aceite por Costa), Moura Guedes escrevia que “Galamba é de vómito”, que tem um passado “que não é recomendável” e que “não lembraria ao Diabo convidá-lo para o Governo”. “O plano de reestruturação da TAP há muito devia ser do conhecimento dos portugueses, já que são eles que sustentam a empresa.”

Mais sobre