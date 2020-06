Manuela Moura Guedes recorda acidente durante programa: “Ainda hoje tenho mazelas”

Manuela Moura Guedes foi uma das convidadas de Filomena Cautela, no penúltimo programa do ‘5 Para A Meia Noite’. A antiga apresentadora do 'Quem Quer Ser Milionário?' foi desafiada por Filomena Cautela para revelar um episódio caricato que aconteceu durante os bastidores do programa.

A mulher de José Eduardo Moniz aceitou o desafio. "Nós estávamos num estúdio muito grande, gravava três programas por dia e tinha muito frio, porque andava sempre com vestidinhos, abriam as portas…Tentaram meter uns aquecedores, mas aquilo não chegava. Então, meteram-me um saco de água quente aqui atrás", afirmou apontado para o fundo das costas.

"Houve uma vez que quem punha a aguinha quente pô-la a ferver. Eu gravava o programa sempre todo de seguida, mas naquele dia eu sentia de vez em quando muito quente, mas continuava a gravar. Chegava-me à frente e tal, mas nunca mandei parar", contou a rir-se.

" (...) Tinha já uma ferida em carne viva e ainda hoje tenho mazelas. Fiquei com uma ferida daquele saco de água quente…", terminou.

Jorge Gabriel, que também foi um dos convidados do programa, revelou uma partida que a equipa lhe fez: "Bebia muita água e, uma vez, puseram-me gin", contou.