Manuela Moura Guedes sem o marido desfruta da praia com as amigas

Rui Pando Gomes

Como já é quase uma tradição nesta altura do ano, Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz viajaram para o Algarve para as típicas férias de verão na companhia dos filhos, Madalena e José Maria. O local é sempre o mesmo: praia Verde, em Castro Marim.No dia em que oencontrou a comentadora da SIC, de 63 anos, a dar mergulhos, esta fazia-se acompanhar apenas por amigas. Segundo oapurou, o consultor de Conteúdos de Entretenimento e Ficção da TVI acompanhou a mulher na última semana de férias, mas desde o fim de semana passado que não é visto na zona, faltando até à festa de verão da estação.Segundo revelou aouma fonte próxima da família, Moniz poderá ter viajado para o Brasil, reforçando os rumores de que terá recebido uma proposta de trabalho por parte de uma televisão brasileira.Com as mudanças na TVI, José Eduardo Moniz pode estar de malas feitas para o Brasil. O site UOL avançou que o consultor está a ser cobiçado pela TV Bandeirantes.