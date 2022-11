Manuela Moura Guedes volta a falar de Cristina Ferreira

Manuela Moura Guedes foi convidada de Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, na rubrica 'Desculpa, mas vais ter que perguntar', da Renascença, e voltou a 'lançar farpas' a Cristina Ferreira.Uma das perguntas feita pelas 'Três da Manhã' esteve relacionada com a crítica feita pela jornalista a Cristina Ferreira a propósito da sua prestação na Web Summit, e qual a reação do marido, José Eduardo Moniz, Diretor Geral da TVI."Quando o seu marido reparou que tinha escrito sobre Cristina Ferreira no Facebook, o que é que ele fez? Respondeu ou fez 'like'?", foi a pergunta das animadoras, à qual Moura Guedes respondeu com a maior sinceridade: "Não fez nada, silêncio. Para ele, esta reação é um meio caminho" e acrescentou que "somos duas pessoas, dois indivíduos, temos a nossa própria forma de ser e de lidar com as coisas. Eu lido à minha maneira e ele lida à dele".Joana Marques perguntou ainda "se um dia destes ele aparecer com a Cristina para jantar lá em casa não há problema?". A jornalista não demorou muito a responder, dizendo, divertida: "Saio eu para jantar fora".De recordar que, no início do mês de novembro, Cristina Ferreira foi uma das oradoras convidadas na "Web Summit" e o discurso, em inglês, foi alvo de críticas por parte de Manuela Moura Guedes, que disse ter ficado "entre o muito divertida e o extremamente envergonhada" e ainda com a "aquela sensação de confrangimento quando nos pomos na pele de alguém que não tem noção das coisas que diz".