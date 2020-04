Manzarra provoca Jessica Athayde: "Podes vir cá para casa"

João Manzarra provoca Jessica Athayde

João Manzarra voltou a surpreender ao provocar a ex-namorada, Jessica Athayde, ao convidá-la para ir viver para casa dele nesta fase.A atriz,, estava à conversa com Bruno Nogueira através de um direto nas redes sociais quando o apresentador surgiu.Quando o humorista questionou Jessica sobre o que estava a precisar em casa durante este período difícil, o rosto da TVI começou a enumerar algumas coisas que lhe estão a fazer falta., decidiu intervir Diogo Amaral, de quem Jessica está separada desde setembro do ano passado. Logo de seguida, Manzarra, que namorou com Jessica Athayde antes do ator, não resistiu e deixou a sua marca., disse, enquanto Diogo assistia ao momento.No entanto, a mãe do pequeno Oliver preferiu não reagir e ignorou o antigo companheiro, com quem namorou durante dois anos. A relação terminou em 2013 mas os dois continuam a manter a cumplicidade, algo que não passa despercebido.Recorde-se que João Manzarra já tinha sido alvo de atenção noutro direto de Bruno Nogueira no Instagram,