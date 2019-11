Maradona deserda as filhas

01:30

Maradona continua a somar polémicas. Agora, aquele que para muitos é o melhor jogador de futebol de sempre envolveu-se numa troca de palavras duras com as filhas mais velhas, Giannina e Dalma, as quais ameaça mesmo deserdar.Tudo porque as filhas foram para as redes sociais instar a ex-companheira do pai, Rocío Oliva, que toma conta dele, a fazer um melhor trabalho. "Estás a matá-lo e ele nem se apercebe", escreveram, depois de encontrarem o ex-jogador da Argentina alcoolizado durante a sua festa de aniversário.Maradona ficou furioso e disse que ia dar a sua fortuna toda para caridade. Rocío Oliva também reagiu: "Se vocês se preocupam tanto com ele venham vocês tratar do vosso pai, em vez de irem para as redes sociais."