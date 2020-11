Maradona tem alta e vai recuperar em casa

Antigo craque vai recuperar da intervenção cirúrgica e receber tratamento para a dependência do álcool numa residência particular.

Diego Maradona e o médico, Leopoldo Duque

01:30

Miguel Azevedo

Uma semana depois de ter sido operado a um coágulo no cérebro, Diego Maradona recebeu alta e vai agora fazer toda a sua recuperação numa casa particular. O ex-jogador foi transferido de ambulância, na tarde desta quarta-feira, da clínica de Olivos, em Buenos Aires, onde esteve internado, para uma casa em Nordelta, a norte da cidade.









À porta do hospital juntou-se um batalhão de jornalistas e centenas de adeptos de futebol, que aplaudiram aquele que ainda hoje é, para muitos, considerado o melhor jogador de todos os tempos. Junto a si esteve sempre a sua filha mais velha, Dalma, com quem o antigo jogador já não mantinha uma boa relação há muito tempo.

É agora em Nordelta que o eterno craque da seleção argentina irá recuperar não só da intervenção cirúrgica, mas também fazer tratamento à dependência do consumo de álcool. ‘El Pibe’ será acompanhado em permanência pela família e por uma vasta equipa médica. “O Diego é incrível. Quero continuar a trabalhar com ele. Há uma equipa muito grande de médicos a cuidar dele e irá para um local adequado para seguir tratamentos”, referiu o médico pessoal Leopoldo Luque, que publicou uma foto com o ex-jogador durante o internamento na clínica.





Recorde-se que Diego Maradona foi internado no dia 2 de novembro, pouco mais de 48 horas após ter celebrado 60 anos, com um quadro clínico de depressão e desidratação. Nos exames percebeu-se que o craque tinha um coágulo no sangue que carecia de intervenção urgente. A operação, que acabou por ser revelar um sucesso, durou cerca de duas horas.