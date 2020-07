Marcelo almoça no palácio com o Rei Felipe VI

Marcelo Rebelo de Sousa e Felipe VI durante visita ao Museu do Prado

Foto: Direitos Reservados

06:00

Marcelo Rebelo de Sousa viajou, na segunda-feira, 20, até Madrid, Espanha, para uma visita de Estado oficial. Nesta passagem pelo país vizinho, o Presidente da República foi recebido por Felipe VI. Os dois fizeram uma visita ao Museu Nacional do Prado, para apreciar as obras em exposição.O espaço, que já reabriu ao público, continua com número escasso de visitantes. Os chefes de Estados seguiram, posteriormente, para o Palácio da Zarzuela, onde tiveram um almoço a sós, para discutir temas de política internacional e as consequências da pandemia de Covid-19.Marcelo acedeu, assim, ao convite do rei de Espanha, feito a 1 de julho, a propósito da reabertura das fronteiras.