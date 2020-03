Marcelo apanhado de máscara a comprar pão

, foi surpreendido no último domingo na fila para comprar pão, num hipermercado de Cascais, zona onde tem casa, divulgou o site Portal Cascais.Ao contrário do que era habitual, e seguindo todas as medidas de segurança devido ao surto de coronavírus, o site conta que Marcelo manteve a distância de segurança dos que se encontravam no supermercado, saudando apenas à distância.Recorde-se que Marcelo chegou a fazer o teste de despistagem ao coronavírus, depois de ter estado em contacto com uma turma da escola de Felgueiras, que fechou devido a um caso suspeito.No entanto, os testes realizados deram negativo.