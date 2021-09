Marcelo com ‘fair play’ na homenagem a Balsemão

Apesar de não ter estado durante a cerimónia (reuniu antes com Balsemão numa sala do palácio), o Presidente da República - que foi acusado de montar “intrigas desnecessárias” - mostrou ‘fair play’ e fez questão de assinalar o momento desta forma.



As críticas que Francisco Pinto Balsemão lhe dedicou em ‘Memórias’, livro que o antigo primeiro-ministro lançou esta semana, não impediram Marcelo Rebelo de Sousa de estar ontem à tarde presente na homenagem promovida pelo primeiro-ministro António Costa, em São Bento, em Lisboa, ao militante número 1 do PSD e ao VII Governo Constitucional, que chefiou em 1981.Apesar de não ter estado durante a cerimónia (reuniu antes com Balsemão numa sala do palácio), o Presidente da República - que foi acusado de montar “intrigas desnecessárias” - mostrou ‘fair play’ e fez questão de assinalar o momento desta forma.

Já a meio da cerimónia, no seu discurso, Pinto Balsemão, de 84 anos, saudou, “com prazer, a rápida mas simbólica visita do senhor Presidente da República”, o qual também foi secretário de Estado e ministro do seu Governo, entre 1981 e 1983. O fundador da SIC e do ‘Expresso’ falou ainda na necessidade de manter a democracia “viva e atuante” e destacou o importante papel dos órgãos de comunicação social “nesta sociedade de desinformação em que vivemos”.





Presentes na cerimónia, além de Costa - que destacou o papel de Balsemão na “libertação da sociedade civil” - estiveram também os ex-presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva, o ex-presidente da Assembleia da República Mota Amaral, e o atual, Ferro Rodrigues, e o líder do PSD Rui Rio, entre outras personalidades.



"Escorpião" que montou "intrigas" no governo

As divergências entre Balsemão e Marcelo, que se cruzaram na política e no ‘Expresso’, são conhecidas e o antigo primeiro-ministro não o esconde no seu livro. Lembra o “jovem muito inteligente e rápido” que tinha “sentido de humor” quando o conheceu e elogia a “incrível capacidade de trabalho e de produção” de Marcelo. Mas, depois, vêm as críticas. Coloca o atual presidente da República no papel de “escorpião” que montou “intrigas desnecessárias entre ministros ou secretários de Estado” quando integrou o Governo, aproveitando intervalos dos Conselhos de Ministros para “dar notícias a jornalistas. E garante que Marcelo lhe tentou dar a “estocada final”.