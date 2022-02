Marcelo e Macron apoiam associação de Sara Carreira

Tony Carreira jantou no Palácio do Eliseu, em Paris, com os presidentes.

Tony Carreira foi convidado, na sexta-feira, para um jantar especial no Palácio do Eliseu, em Paris, dedicado a Portugal, que contou também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o Presidente francês, Emmanuel Macron.Os Chefes de Estado mostraram a sua solidariedade com o cantor, que perdeu a filha em dezembro de 2020. Mostraram-se ainda solidários com a Associação Sara Carreira e com a causa que esta representa.O momento foi assinalado nas redes sociais de Tony Carreira, que fez questão de publicar uma fotografia ao lado de cada Presidente e agradecer publicamente todo o apoio que recebeu."Ontem tive a honra de ser convidado por Sua Excelência o Senhor Presidente Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte Macron para um jantar de homenagem a Portugal, e a Sua Excelência o Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Agradeço de todo o coração ao Presidente francês, às palavras que dirigiu à Associação da minha filha e ao nosso Presidente reitero o que já lhe disse pessoalmente sobre o meu profundo agradecimento pelo seu envolvimento na Associação Sara Carreira. Todos são bem-vindos, todos são precisos para abraçarem esta causa, que passou a ser na vida da minha família, todos os dias", escreveu o artista de 58 anos.