Marcelo ligou a Jorge Gabriel após susto com Covid-19

Jorge Gabriel testou negativo no primeiro teste à Covid-19 e cumpre período de isolamento em casa

Foto: Lilian Pereira

01:30

Carolina Cunha

O apresentador da RTP Jorge Gabriel, que se mantém em quarentena depois de ter estado em contacto com uma amiga infetada com a Covid-19 durante as férias no Porto Santo, revelou que recebeu uma chamada telefónica do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez questão de saber como estava.Um gesto que emocionou o rosto da RTP. "Tenho de vos dizer que estou profundamente emocionado, não só com as chamadas telefónicas que tenho recebido, mas também com a atitude de pessoas amigas. […] Não que isto seja alguma vaidade, mas o Presidente da República fez questão de saber como é que estava. O presidente do Conselho de Administração da RTP a mesma coisa. Muitos anónimos. Isso é inesquecível", afirmou Jorge Gabriel num vídeo partilhado nas redes sociais.Sobre o estado de saúde da mulher, Filipa Gameiro, e das duas filhas infetadas, que se mantêm no Porto Santo, o apresentador garante que "está tudo bem" e que continuam "assintomáticas".Recorde-se que o rosto da RTP1 testou negativo no teste à Covid-19.