Marcelo percorre 19 quilómetros a pé pelos Caminhos de Santiago

01:30

Carolina Cunha





Marcelo Rebelo de Sousa desde sempre que se assumiu como um homem de fé inabalável. Por isso, aos 72 anos, o Presidente da República rumou ao Norte para um compromisso de fé e percorreu parte dos Caminhos de Santiago de Compostela, em Espanha, desafiando a sua condição física.O chefe de Estado dividiu esta ‘aventura’ em duas etapas, entre o seu automóvel pessoal e períodos a pé.

Durante a parte da manhã de segunda-feira, Marcelo cruzou o rio Minho, entre Valença e Tui (cerca de 3 quilómetros), seguindo apenas na companhia de dois elementos do seu corpo de segurança. Depois do almoço, fez uma parte do percurso no seu carro pessoal e a 16 quilómetros do destino final, junto à localidade de Teo, deixou em definitivo o automóvel e assumiu-se como peregrino. No total, percorreu cerca de 19 quilómetros a pé, durante os quais se cruzou com dezenas de populares, portugueses mas também espanhóis, com quem tirou as habituais fotografias ‘selfie’. Já em Santiago, esteve alguns minutos a orar na catedral.





Apesar da peregrinação, ainda que curta, exija algum esforço físico, Marcelo optou por uma indumentaria pouco comum para o efeito. O Presidente da República surgiu com um boné azul, camisa branca, calças de sarja bege e sapatos formais. Um visual descontraído para o Chefe de Estado, porém, pouco confortável para a prática de caminhadas. As autoridades espanholas foram informadas da presença de Marcelo no país, tal como define o protocolo. Recorde-se que esta foi a terceira vez que Marcelo Rebelo de Sousa fez uma peregrinação a Santiago Compostela movido pela fé cristã.