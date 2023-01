Marcelo pressionou regresso de Judite de Sousa aos ecrãs depois da morte do filho

Atual Presidente da Republica, na altura comentador da TVI, fez pressão, assim como alguns colegas do canal, para que tal acontecesse.

Judite Sousa só terá regressado mais depressa ao trabalho após a morte do fillho, André, em 2014, porque Marcelo Rebelo de Sousa, na altura comentador da TVI, fez pressão, assim como alguns colegas do canal, para que tal acontecesse.Na altura, o atual presidente da República telefonava-lhe frequentemente. A revelação é feita pela própria jornalista no livro ‘Pedaços de Vida’, que chegará às livrarias na próxima semana.Judite Sousa diz que este foi um período de "solidão voluntária", uma das consequências da depressão.