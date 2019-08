Marcelo Rebelo de Sousa de férias: “A água está mais fria do que o habitual”

Este ano, Marcelo Rebelo de Sousa trocou os toldos da praia do Gigi, na Quinta do Lago, onde todos os anos mantém a tradição de passar as férias de verão, pelos areais do Alvor.



Esta terça-feira, o Correio da Manhã encontrou o presidente da República no arranque dos dias de descanso a Sul, que vão durar até ao próximo dia 22 de agosto, mas que serão interrompidos várias vezes para reuniões pontuais com o primeiro-ministro, António Costa.

No primeiro dia de férias, Marcelo foi fiel a si próprio e respondeu a todas abordagens com simpatia. As selfies com os fãs não faltaram, assim como os dois dedos de conversa com quem o abordava. Aos jornalistas, revelou que vai aproveitar ao máximo para matar saudades dos netos.

"Vou aproveitar para estar com os meus netos, que vão voltar para a China", refere, garantindo que do seu plano de férias faz ainda parte a visita a outros locais. "Quero ver se até ao final de agosto cumpro a promessa de visitar as praias fluviais afetadas pelos fogos, há um mês e meio".

Pelo meio, não vão faltar os tão desejados mergulhos, ao lado da namorada, Rita Amaral Cabral, apesar de a água algarvia estar mais fria do que o habitual. "Estou habituado às águas de Cascais, mas a água está mais fria do que é costume", disse ao CM.