Marcelo Rebelo de Sousa mergulha em ribeira algarvia

01:30

Rui Pando Gomes

Sem mar por perto para mergulhar, o Presidente da República não resistiu a um mergulho na água de uma ribeira na praia fluvial do Pego Fundo, no concelho de Alcoutim.Depois de uma visita ao concelho do Interior do Algarve, no domingo, onde jantou, mais uma vez, com os autarcas da região e visitou três lares de idosos e associações desportivas de jovens, Marcelo Rebelo de Sousa acordou cedo, ontem de manhã, e foi dar um mergulho na água da ribeira de Cadavais, já próximo da foz com o rio Guadiana e a 500 metros do centro da vila de Alcoutim.Depois do mergulho esteve à conversa com os nadadores-salvadores, com militares da GNR e com alguns populares que estavam a visitar a praia fluvial do Pego Fundo.