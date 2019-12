Marcelo Rebelo de Sousa passou dia de aniversário a trabalhar

06:00

Marcelo Rebelo de Sousa completou, esta quinta-feira, 71 anos. O Presidente da República optou por manter os compromissos marcados para este dia.Durante a manhã surpreendeu os doentes que assistiam ao ‘Natal dos Hospitais’, transmitido pela RTP 1 em direto de Alcoitão, e deixou uma mensagem de alento aos portugueses. À saída revelou as atividades que ainda tinha por cumprir: "Saio daqui para receber um atleta que ganhou um prémio internacional de fair-play. Depois recebo o Miguel Oliveira, um jovem desportista notável. Tenho audiências à tarde, trabalho normal."Apesar da agenda preenchida, Marcelo tinha intenção de dar um mergulho no mar ao fim do dia antes de se juntar à família, mas tal não foi possível visto que saiu do Palácio de Belém já tarde.