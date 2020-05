Marcelo Rebelo de Sousa regressa às rotinas em segurança Às compras em Cascais, o Presidente da República fez questão de ser um exemplo nacional: usou máscara e manteve a distância social.

Marcelo Rebelo de Sousa regressa às rotinas em segurança

24 mai 2020 • 13:56

Carolina Cunha

Conhecido pela sua proximidade com o povo português, Marcelo Rebelo de Sousa faz questão de ser um exemplo nacional. Numa nova fase de desconfinamento, em que o País enfrenta uma nova normalidade, o Presidente da República retomou algumas das suas rotinas e foi visto às compras em Cascais, a sua zona de residência. Um momento que se tornou viral e em que é possível ver o Presidente de calções de banho, devidamente protegido com máscara e a assegurar a distância de segurança enquanto espera pela sua vez na fila.



Elogios e comentários

A postura do Presidente não passou despercebida e foi alvo de centenas de comentários por parte dos portugueses, que elogiam a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa. Esta não é a primeira vez que o Presidente é apanhado às compras com um estilo descontraído, sem descurar da sua postura responsável no combate à pandemia da Covid-19.

Mais sobre

artigos relacionados