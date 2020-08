Marcelo salva duas jovens em perigo no mar em Alvor

01:30

Ana Palma

Marcelo Rebelo de Sousa não tem descanso. Mesmo em férias, o Presidente da República revela não só a sua simpatia natural, falando com quem o aborda e aceitando tirar inúmeras selfies, como também não hesita em ajudar quem está em perigo.Ontem de manhã, logo no primeiro dia oficial de férias no Algarve, momentos depois de ter começado a tomar banho, apercebeu-se de que duas jovens que se encontravam com um caiaque corriam perigo. "Elas viraram-se e engoliram água. Não conseguiam nadar, tal a força da corrente. Mas com a ajuda de um compatriota, foi possível empurrá-las, fazendo-as sair na praia, de onde foram, a pé, até à praia de onde vieram", esclareceu Marcelo, segundo o qual as jovens "apanharam um grande susto".Marcelo vai continuar de férias em Alvor durante uma semana, mas revelou que usará o tempo para preparar discursos. Pelo meio, vai a Lisboa. Por enquanto, aproveita o sol e a água do mar. E, se for caso disso, lá voltará a atuar como mais um nadador-salvador da praia.