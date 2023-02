Marcelo vai a banhos em Monte Gordo Presidente da República aproveitou ainda para conversar com alguns locais.

O PR em Monte Gordo

01:30

Marcelo Rebelo de Sousa esteve este domingo em Monte Gordo, no Algarve, onde aproveitou para dar um mergulho no mar. O Presidente da República aproveitou ainda para conversar com alguns locais.

Mais sobre