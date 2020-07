O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi este domingo de manhã dar um mergulho na praia de Quarteira, antes de realizar uma visita a um lar em Boliqueime, no concelho de Loulé.





A água do mar no Algarve está a 24 graus e o chefe de Estado, de 71 anos, não resistiu a um mergulho antes de cumprir as atividades que tinha agendado.

Marcelo Rebelo de Sousa foi ao banho durante cerca de 10 minutos, nadou e deu vários mergulhos, enquanto era observado por centenas de pessoas. Antes de ir embora, tirou selfies com os banhistas.