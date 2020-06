Marco Costa revoltado com ‘Big Brother’: “Não devem gostar muito de mim”

16 jun 2020 • 11:41

O antigo concorrente da ‘Casa dos Segredos’, Marco Costa, marcou habitual presença no programa ‘A Tarde é Sua’, de Fátima Lopes, na tarde da última segunda-feira, dia 16.

Na companhia da cantora Nucha, o famoso pasteleiro esteve a fazer uma Charlote de Chocolate, e à conversa com a apresentadora da TVI, aproveitou para deixar um recado à Endemol, produtora do ‘Big Brother’.

"Este fim de semana, por acaso foi engraçado, foram buscar um bolo à minha loja para o ‘Big Brother’. E, lá em casa, o ‘Big Brother’ não deve gostar muito de mim, tapou com um plástico e fita-cola a marca da receita Receitas com Segredo", revelou Marco Costa com alguma mágoa.

"Não faz mal, eu não me chateio, quando eles me convidarem, eu vou com uma jaleca da Receitas com Segredo", continou.