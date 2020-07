Marco Horácio recorda passado marcado por dificuldades: “Fiquei sem comida e luz em casa”

Humorista esteve à conversa com Mónica Jardim no programa ‘A Tarde é Sua’.

21 jul 2020 • 15:53

À conversa com Mónica Jardim no programa ‘A Tarde é Sua’, Marco Horácio fez algumas revelações chocantes sobre o seu passado.

O humorista de 46 anos, que está de regresso à TVI com o programa ‘Boom’, revelou que há alguns anos apostou tudo num filme realizado por si, e como o projeto não correu bem, teve de hipotecar a casa, pois não queria deixar 40 pessoas desempregadas.

"Mantive-me fiel a mim próprio. Foram tempos difíceis, isolei-me, mas fui recompensado. Já vou fazer agora o segundo programa na TVI. Fiquei sem comida e luz em casa. O meu filho nunca percebeu nada, nem tem noção do que se passava. Quando se tornou público, já tinha resolvido a situação. Eu agi e consegui", afirmou.

O humorista não se ficou por aqui. "O propósito de vida que devemos ter é que vivemos todos na mesma casa. Não me faz sentido ter a profissão que tenho e usá-la apenas para me promover. Se as pessoas veem em mim algo de bom, também quero que consigam ver nelas algo de bom. Eu sou uma pessoa honesta e profissional. Prefiro sofrer do que os outros sofram por uma decisão minha", concluiu.