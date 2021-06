Marco Paulo: "A Ana é muito generosa”

19 jun 2021 • 18:58

É assim que Marco Paulo reage às críticas de que foi alvo após o segundo programa ‘Alô Marco Paulo’, em que foi acusado, uma vez mais, de arrogância, desta feita por ter mandado calar a coapresentadora Ana Marques e de a ter lembrado de que o programa era seu.O cantor lamenta também as notícias que se têm feito à volta do assunto., desabafa.Recorde-se que Marco Paulo já tinha sido alvo de duras críticas após a estreia do programa, críticas essas que o acusavam de ser "mal-educado" e "arrogante". O cantor diz, no entanto, estar a fazer o seu trabalho de consciência tranquila., justifica o cantor, que se no primeiro programa, sábado dia 5, foi líder de audiências, no segundo, dia 12, apenas perdeu para o Europeu 2020, transmito pela TVI (ainda assim arrancou na liderança).Depois do primeiro programa dedicado à família e do segundo em homenagem às mulheres, ‘Alô Marco Paulo’ retoma hoje com um terceiro programa em memória de Amália Rodrigues (uma das grandes referências musicais do artista), no qual o cantor irá receber convidados-surpresa e interpretar alguns temas da diva do fado.