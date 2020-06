Marco Paulo agradece apoio recebido na luta contra o cancro: "Está a correr tudo bem"

A travar uma luta contra o cancro Marco Paulo decidiu manifestar-se quanto ao seu estado de saúde, e aproveitou para agradecer os mimos que tem recebido por parte dos fãs neste momento doloroso.

"Olá amigas e amigos. Agradeço do fundo do coração todas as mensagens que me têm enviado. Vocês estão sempre presentes na minha vida. Está a correr tudo bem, graças a Deus! Tenho saudades de cantar para vocês. Beijinhos e abraços e sejam felizes!", escreveu o cantor de 75 anos na legenda de uma publicação onde partilhou uma fotografia de máscara, em frente a buganvílias cor de rosa como cenário de fundo.





tratamentos de quimioterapia.

Recorde-se que Marco Paulo, após ter lutado há 24 anos contra um cancro no cólon, e ter sido também operado a um tumor nos rins em 2017.